近來遊蕩犬衝擊野生保育動物生態環境的議題浮上枱面，在動保、野保爭論不休下，彰化、台中及新竹等地義務收容流浪犬貓的民間團體發現，長期助糧的民眾近日中斷捐糧，詢問原因時被「已讀不回」，他們看著碗底朝天的斷糧窘境只能心痛疾呼，「不會說話的浪浪不該成動保與野保衝突下的犧牲品！」
石虎、穿山甲均是台灣瀕臨絕種的保育類動物，其中石虎的部分，彰化羅姓義工近來在彰化南投交界的貓羅溪流域觀察石虎生態，他發現石虎除遭路殺，也面臨犬殺的問題，呼籲政府應在石虎棲地熱區試辦區域性移除遊蕩犬計畫，以保育瀕危的石虎。
農委會特生中心也在上月初發布訊息指出，推估台灣石虎僅餘4百多到6百隻，該中心野放並透過項圈裝設發報器追蹤定位的石虎共有21隻， 2017年迄今已有7隻石虎身亡，其中5隻透過戶外攝影機可看到石虎明確是遭犬隻圍攻咬死，另2隻身亡的石虎其傷口也有犬隻咬痕。
特生中心另根據近年穿山甲救傷案例，從其尾部咬痕發現，該中心近3年來，每年約收到50隻受傷穿山甲救傷案件，其中逾半是被犬隻咬傷，因穿山甲也是國外關注的保育對象，台灣穿山甲遭犬殺的狀況也引發國外研究團體重視。
針對遊蕩犬與野生動物間的生存問題，農委會規畫將選定重要野生動物棲地，進行區域性移除試辦專案，打算在區域內逐家戶家訪找到家犬絕育，並宣導寵物登記不放養；遊蕩犬部分則加強誘捕和認養，藉由專業團隊針對野性高的野犬進行人道捕捉、收容且不回置。
「浪浪是無辜的！」農委會關於石虎、穿山甲等保育類動物遭犬殺的事件發布後，加遽了動保與野保間的衝突，收容流浪動物多年的董姓義工指出，實際造成野生動物絕種或死亡、傷害，流浪犬的因素只占不到5％，主要問題還是在人為破壞棲地、路殺、環境適應不良等。
但在上述社會氛圍下，最直接受到衝擊的就是民間的流浪動物收容團體，他們原本在募糧上就相當困難，受上述風向影響，更讓原本已不多的助糧民眾卻步，近日彰化二水、台中及新竹等地的民間收容團體都面臨斷糧，不知道如何張羅浪浪的下一餐。
董姓義工說，影響真的非常大，大家對於保育類野生動物這塊比較重視，對於流浪動物就比較看個人，不是每個人都對浪浪特別有愛，在遊蕩犬攻擊保育動物的新聞出來後，募糧受到極大影響，因近日已面臨斷糧，她私訊捐助人不少人都被已讀不回，這次的斷糧危機真的很嚴重。
「不是把問題全部丟給流浪動物就能解決！」民間收容團體希望農委會應該實際去調查探究問題是出在哪裡，不要去怪不會說話的流浪動物，就宣布發現保育動物死亡或是受到傷害，甚至是瀕臨絕種，是流浪動物造成的，甚至還搞出聘請獵人「移除」流浪動物的方案，這樣做是不對的。
流浪動物收容團體希望政府既有經費，是不是可以協助讓流浪動物有固定地方可以圈養，每個地方都流浪動物的問題，若能政府出面協助找地，讓流浪動物不到處跑，可固定圈養，民間團體很願意出力出時間來安置、圈養流浪動物，遊蕩犬隻的大部分問題就都可以解決。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。