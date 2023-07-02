暑假首日適逢周六，彰化秀水陳姓夫妻開車載著一家四口，從花蓮娘家行經中橫公路回彰化，途中疑因水箱爆裂，拋錨路邊，經警方依高山處理拋錨事故經驗，請陳男尋找免費道路救援信用卡服務，省去50公里的免費拖吊費用。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨天是暑假首日，合歡山上湧入大批避暑遊客，警方救援案件隨之增加，先是民眾車輛油料用罄受困高山，接著再發生老車水箱爆裂拋錨路邊，雖未造成人員受傷，卻讓員警疲於奔命，呼籲民眾出遊前必須注意車況，避免「刁車」破壞遊興。

暑假首日適逢周六，合歡山區停車場因自行車賽事一早便停滿車，加上後續前往山上避暑的車輛，車流綿延不絕，正當花蓮合歡派出所員警在松雪樓交通指揮時，突然碰上一起求救案件，來自高雄的一對周姓情侶，因車輛油料用罄，眼見儀表板已亮紅色指示燈，無法到達東側的關原加油站及西側的清境加油站加油，擔心受困高山，束手無策，只能請求警方協助。

員警了解周姓情侶的需求後，遂即下山返回派出所準備油料，沒想到經過台14甲37.2K小風口路段時，發現有1部老車停在路邊，旁邊一對神情焦急的夫妻看見警車經過時，立即招手求助，經詢問才了解，來自彰化秀水的陳姓夫妻開車載著一家四口，從花蓮娘家準備回彰化，途中疑因水箱爆裂，引擎室冒起大煙，因而拋錨路邊。

員警協助陳姓夫妻檢視車況，發現該老車主水箱的散熱器葉片不僅燒裂，裡面的水和防凍液都已流遍整個地面，儘管拿出鋁箔膠帶黏貼阻擋也徒勞無功，警方為預防強行修理發生更嚴重的損害，依高山處理拋錨事故經驗，請陳男尋找免費道路救援信用卡服務，省去50公里的免費拖吊費用。

陳男感謝警方的貼心服務，當員警要離開前往合歡所汲取油料時，陳男又靦腆地詢問是否有乾糧，因車上2名幼子從清晨7時就沒吃東西，到現在9時30分還滴水未沾、粒米未進，只能請員警幫忙。

員警遂趕緊回到合歡所，除幫周姓情侶汲取200元的95汽油，也幫陳男一家人準備一袋餅乾、巧克力、礦泉水、餐包等，並盡速趕上山，一次幫助2位受困者解決燃眉之急。

新城分局長吳思翰呼籲，遊客出遊前應注意車況及油箱存量，行駛山區道路勢必較為耗油，且加油站距離較遠，上山前應先加滿油箱，避免「刁車」破壞遊興。