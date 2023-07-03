法新社報導，歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）在歐幾里得（Euclid）天文望遠鏡發射後說：「我可以告訴諸位，我非常激動，非常高興看到這次任務上太空。」

歐幾里得天文望遠鏡由美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）搭載，於佛羅里達州上午11時12分自卡納維爾角（Cape Canaveral）升空。

不久後，一與火箭分離，它就如先前排定的發出第一個信號。

歐幾里得天文望遠鏡原本規劃由俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭發射上太空，但俄國去年2月入侵烏克蘭，受到西方國家制裁，繼而撤回發射系統。歐洲太空總署於是轉而尋求億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司來執行這趟任務。

歐洲太空總署科學總監孟德爾（Carole Mundell）說：「這次發射十分完美，現在要展開旅程了。」

在太空飛行一個月後，歐幾里得天文望遠鏡將加入詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope），來到距離地球約150萬公里的「第二拉格朗日點」（second Lagrange point）。

歐幾里得天文望遠鏡將從那裡繪製史上最大的宇宙地圖，涵蓋逾1/3天空的20億個星系。

藉捕捉經100億年才到達地球附近的光線，這份地圖將提供138億年宇宙歷史的新視角。

孟德爾說：「我們將揭開暗黑宇宙（Dark Universe）的奧秘。」