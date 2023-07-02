日前新北市長侯友宜稱民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，「8年連一條捷運都沒蓋」，而柯文哲回應，任內蓋了板南線最後一段到頂埔，還到新北幫忙蓋捷運，對於柯的說法，新北捷運局今表示，「柯前市長離開事實太遠」。

新北捷運局指出，板南線頂埔延伸段為2009年台北縣時期，時任縣長周錫瑋與時任台北市長郝龍斌任內合作開工，並於2015年7月6日通車啟用。而新北環狀線也是台北縣時期與北市洽談代辦工作，最後在2006年簽訂協議書後由台北市代辦。

新北捷強調，板南線頂埔延伸段及新北環狀線，從相關預算到議會監督備詢，皆由新北市政府負責，都市計畫、交通維持及用地取得等，也都是由新北市府擔任地方主管機關，北市府僅是依行政契約及約定代辦此兩條路線。

對於柯文哲擔任市長期間，台北市境內捷運僅施工中的信義東延線1.4 公里、 1 車站，新北捷運局表示，事實上的確沒有一條捷運完工通車，就連曾被戲稱為盲腸線的民汐線，8年間也毫無進度，反而是新北拿回自辦，優先推動汐東線，更在今年1月通過綜合規劃，目前則正辦理基本設計工程經費審議及施工招標作業。

最後，新北捷運局認為，相關代辦工程推動，讓新北市民受益，最該感謝的是辛苦的北市府基層同仁，因為這些都不是柯文哲任內做的決策，柯文哲的說法「離事實太遙遠」。