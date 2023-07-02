翁記滷肉飯預計7月中旬將進駐陽明交大女二餐廳，業者也在臉書粉絲專頁表示，目前正在裝潢中。（取自翁記滷肉飯交大女二舍粉專）

新竹市都城隍廟前小吃林立，其中翁記滷肉飯為百年老店，其中湯品更被譽為「神之雞湯」，但日前貼出暫停營業公告後，讓不少饕客大嘆可惜，不過又傳來好消息，翁記滷肉飯7月中旬將進駐陽明交大女二餐廳，目前正在裝潢，預計將營業早上11點到下午2點、晚上5點到7點。

翁記滷肉飯是新竹都城隍廟經典美食，凌晨4點就開始營業，又被饕客稱為是「神之雞湯」，許多夜貓子睡前或早起民眾才有機會享用到，有時營業不到1小時就賣光。然而先前傳出因因資深員工離職加上其他因素暫時歇業。

但其實翁記滷肉飯在新竹市牛埔路也開了牛埔店，而且傳出最新消息，翁記滷肉飯即將在7月中旬，於陽明交大女二舍新增櫃位，目前正在籌備、裝潢當中，之後饕客們不用再熬夜衝廟口，到陽明交大女二餐廳，就可吃到滷肉飯和湯品。

業者也在臉書粉絲專頁提到，營業時間預計是早上11點到下午2點、晚上5點到7點，目前正招募陽明交大新櫃位的人手。