我國近年來新生兒死亡率攀升，已超越日韓等國，引起新生兒科醫師憂心。衛福部健保署為加強對新生兒的照護與緊急處置，擬新增「高風險姙娠生產新生兒緊急處置費」給新生兒科醫師醫師進行申報，最快可於9月1日生效實施，不過專家指出，此舉恐無法對降低新生兒死亡率帶來太大幫助。

根據統計，我國新生兒出生數自104年以來逐年下滑，但新生兒死亡率最近3年卻逐步攀升，死亡率僅每千活產2.4人，是日本的2.7倍、韓國的1.6倍。台大兒童醫院新生兒科主任周弘傑表示，新生兒死亡率居高不下雖然與通報定義有關，但常見死因仍包含周產期的呼吸性疾病，以及姙娠長短以及胎兒生長相關的疾患，政府應多加重視。

衛福部國健署曾在108年分析，新生兒及5歲以下兒童死因主要是兒科醫師人力分布不均、高危險姙娠孕產婦及新生兒照護資源分布不均，以及高危險姙娠篩檢轉介未能落實等，其他因素還包括缺乏以兒童及家庭為中心的整合性照護。

為進一步增加新生兒科的照護意願，健保署今日表示將新增「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，並依出生時可能風險，分為初、中、高階分別支付2354點、5000點、10萬點，約增加健保財務1.05億。

健保署指出，本案已於6月29日的共擬會議通過，因尚須依程序預告及報衞福部核定，順利的話最快可於9月1日生效實施。申報資格則限具合格且效期內新生兒高級急救救命術（NRP）證書之新生兒科醫師、兒科醫師執行。

周弘傑表示，樂見健保署提出的「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」給付新制，但過去大多數新生兒科醫師就算沒有給付，也都會在孕婦生產時待命，因此這僅能說是對新生兒科醫師的尊重，恐怕仍無法對降低新生兒死亡率帶來太多幫助。

周弘傑強調，新生兒死亡的原因很多，如政府重視此問題，應進行更深入的死因回顧分析，這樣才能有效發現問題予以解決，否則未來可能每年都會持續檢討新生兒死亡率偏高的現象。