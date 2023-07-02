「匯聚愛心 照亮我嘉─嘉義市千盞燈 照亮眾學生」助學金頒發儀式今在嘉義市政府一樓舉辦。（呂妍庭攝）

「匯聚愛心 照亮我嘉─嘉義市千盞燈 照亮眾學生」助學金頒發儀式今在嘉義市政府一樓舉辦。（呂妍庭攝）

受助學生上台分享心情，對千盞燈助學計畫滿是感謝。（呂妍庭攝）

受助學生上台分享心情，對千盞燈助學計畫滿是感謝。（呂妍庭攝）

今年度「嘉義市千盞燈．照亮眾學生」助學金活動邁入第21年，不但參與廟宇達50座為歷年最多，嘉義市諸羅山同鄉會更一口氣贊助50萬元，另考量到物價通膨，各項申請補助金額也增加5000元，讓補助金額更實質，總計共有90名高中職、大專院校生受惠。

「匯聚愛心 照亮我嘉─嘉義市千盞燈 照亮眾學生」助學金頒發儀式今在嘉義市政府一樓舉辦，嘉義市長黃敏惠頒發感謝狀給參與贊助寺廟、團體和社會善心人士，感謝他們的愛心點亮了學子求學路，總計今年有50座寺廟、2間基金會、2位社會善心人士、1間公司行號及嘉義市諸羅山同鄉會熱心參與贊助，總贊助金額達292.6萬元。

黃敏惠提到，近年來各項物價飛漲，讓有心向學的莘莘學子因經濟因素求學之路更加艱辛，因此市府今年特別跟各善心寺廟團體研商，決定將各項申請補助金額提高，公立高中職原補助將從5000元提高至1萬元，私立高中職從1萬元提高至1.5萬元，公立大專原補助2萬元提高至2.5萬元，私立大專從3萬元提高至3.5萬元，希望能更有效幫助有心向學的學子減輕濟負擔，讓他們能夠安心追求學業。

受助學生潘俐文國中時父母離婚，由媽媽獨自經營爸爸留下的麵攤，但收入有限，有時還要向姊妹借錢支付房租等費用，潘俐文為兼顧讀書和家計，選擇不太長的工時工作，並依靠學校獎學金、大專校院弱勢學生助學金來支付學費和生活費用，今她表示，很感謝市府及善心寺廟的各界，會持續朝考消防員目標努力。

同是受助生的林欣諺表示，小時候家裡經商失敗，面臨飲食住宿等各項費用的壓力，特別是房租成了很大負擔，感謝千盞燈助學計畫，給予經濟上的支持，讓他能繼續攻讀研究所。

民政處長林家緯表示，多年來因各寺廟團體的支持，使得「嘉義市千盞燈─照亮眾學生」助學計畫得以續辦，至今累計受惠學生人數達1847人，發出助學金金額累計3808.3萬元。