北埔冷泉清涼的溪水，在炎炎夏日都吸引戲水消暑人潮。（羅浚濱攝）

暑假到來，天氣越來越熱再加上疫情影響減緩，竹北新月沙灣和北埔冷泉等處已出現戲水消暑人潮，新竹縣消防局在7、8月假日期間，由民間救援團體自組水域安全宣導團，加強各項水域安全預防宣導工作，讓民眾戲水前注意所在地方是否安全。

消防局長陳中振表示，政府近年開放山林、向海洋致敬的政策，不再以禁止方式去限制民眾從事山域水域的戶外活動，相對風險就由民眾自行承擔，民眾假日到溪流、海邊從事水上活動，都有一定程度的危險。

消防局針對轄內防溺重點水域持續進行水域安全宣導，每年協請新竹縣水上救生協會駐站新月沙灘，新竹市水上救生協會駐站內灣雞油樹下及紅十字會新竹縣支會水上安全救生大隊駐站新豐紅毛港沙灘，暑假期間例假日執行防溺宣導駐點，也會請轄區義消婦宣同仁至危險水域宣導民眾注意戲水安全。

尤其，溪流河床內多有溪石、深潭及水底暗流，稍有不慎即發生危險，在梅雨季節午後雷陣雨頻傳，上游山區若有陣雨，將引發溪水暴漲的危險，有任何狀況一定要盡速撤離或求援。

新竹縣去年有5件因戲水的溺斃案件，其中在山區野溪造成的意外事故有3件，消防局呼籲戲水民眾要注意戲水區域天氣狀況，並牢記防溺十招及救溺五步「叫、叫、伸、拋、划」，做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇。