新竹市中華路二段人行環境改善工程即將完工，市府公布全工區道路瀝青混凝土刨鋪工程期間交通管制資訊，預計7月4日至7月7日將進行夜間施工（晚間21點半至隔天早上6點半），採汽、機車道全線封閉，提醒用路人預先減速慢行、提前改道。
市府工務處表示，中華路二段人行步道，因早期建置年代久遠，步道已嚴重破損，無障礙斜坡道不符規定，近東門街處亦無實體人行道供行人通行。
市府今年改善既有人行道鋪面及增設實體人行道等工程項目，另考量車站前車流量大及市民安全，也同時改善火車站前車道鋪面，並透過行穿線退縮、路口人行道擴大、整合停車空間、號誌纜線下地等方式，提供更舒適的通行空間。
工務處指出，全案預計今年7月完工，屆時搭乘大眾運輸工具民眾可串聯舊城區步行路線，提升用路人安全，進一步達成高市長的交通暢行、行人友善之願景藍圖。
工務處說明，道路瀝青混凝土刨鋪工程期間交通管制採汽、機車道全線封閉。道路封閉時段，汽、機車北上方向主要改以信義街、民族路、東門街作為替代道路；南下方向主要改以東門街、勝利路、林森路、中正路作為替代道路。
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