台中一名男子行經龍井區的某處騎樓，看到房屋仲在A4大小紙張上印日本動漫寶可夢的人物「大木博士」，並用醒目的文字寫「注意」、「外面太危險了，帶一個夥伴走吧！」下方還有9張撕條，分別印著不同的寶可夢精靈和QR Code，每張撕條代表不同待銷售房屋，其中3張已被他人撕除，首次見到這樣的推銷方式，讓他直呼「超有效」，圖文讓超過4千名網友也讚「鬼才行銷」。

原PO昨（1）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，昨日晚上散步行經某騎樓，看到一根柱子張貼一張A4大小的紙，上印有寶可夢中的人物「大木博士」，空白處用醒目粗黑的字體寫「注意」、「外面太危險了，帶一個夥伴走吧！」

銷售創意吸引近5千網朝聖，大讚是鬼才行銷。（圖／網友授權提供）

只見A4紙的下方原有9張撕條，其中3張已被他人撕除，剩下的6張都印有不同的寶可夢精靈及QR code，分別代表不同的房屋物件，原PO笑說這是房屋仲介最新的推銷方式，直呼超有效，「有點在意被撕除的3張圖案是什麼？」

房仲的銷售創意吸引逾4千網友朝聖，「博士的陰謀」、「想買了」、「有創意喔」、「被撕掉的是小智嗎？」、「厲害的行銷」、「那三張是大木博士自己撕走的」、「真的忍不住停下來多看幾眼」、「我想要可達鴨那張」、「鬼才行銷」、「可達鴨的臉感覺很好笑」。

但也有人提醒使用這類知名動漫圖片做商業活動要特別注意，「未授權就用在商業行為，天堂的法務很恐怖的」、「遇到任天堂法務就GG了，商業行為沒授權」。