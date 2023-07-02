本土登革熱疫情升溫，上月13日在台南市出現首例個案後，短短三周就累計116例確定病例，為國內5年來最嚴峻。衛福部長薛瑞元今日指出，目前暫不考慮設立前進指揮所，不過中央已派多名專家前往，盼能盡早將疫情控制。

薛瑞元今日出席台灣新生兒死亡率研討會，於媒體聯訪時提到，目前台南登革熱的確定病例雖有增加，但擴散速度沒有很快。過去登革熱曾在台南、高雄等地發生大流行，相信應對上都有十足經驗，呼籲民眾配合「巡、倒、清、刷」的防疫措施。

不過今年本土登革熱疫情寫下5年來新高紀錄，是否有必要加開前進指揮所、專責病房因應？薛瑞元指出，由於疾管署長莊人祥已南下了解當地疫情，並加派專家前往協助應對，因此暫時不考慮設立前進指揮所，我們還是希望能與地方密切合作，把疫情控制下來。

至於專責病房，薛瑞元則說因為登革熱非人傳人，主要是由病媒蚊傳染，因此設立專責病房意義不大，只要妥善把人與蚊子隔開即可，並加強環境消毒作業，以及呼籲民眾配合防疫措施。