早前斯里蘭卡傳出一頭泰國大象受虐，引起兩國外交糾紛。這頭二十年前贈送給斯里蘭卡的大象，今（2）日被空運回泰國。

據泰國媒體和《法新社》報導，泰國當局於2001年將29歲的木都（Muthu Raja，泰國則為其取名蘇林，Sak Surin）贈予斯里蘭卡。這頭體重4000公斤、身高2.7公尺的大象，患有膿腫，前腿僵硬，導致其行走和站立都很困難。

自2001年被贈送給斯里蘭卡以來，大象木都經常在遊行中負責運送佛教文物，大部分時間都在當地的一座佛教寺廟度過，距離該國首都可倫坡約75公里。但去年11月，動物福利活動人士以木都的健康狀況不佳和設施不足為由，要求將大象從寺廟中移走，大象之後被轉移到了動物園。

可倫坡德希瓦拉動物園（Dehiwala Zoo）的首席獸醫佩雷拉（Madusha Perera）告訴《法新社》，去年木都從之前的住所被救出時，除了全身是傷，還渾身膿腫。動物福利組織表示，這頭大象被迫與伐木人員一起工作，而它的一些傷口，據稱是由飼養員造成的。佩雷拉說，這頭大象返回泰國後將接受水療，以治療左前腿剩下的傷勢。

民族主義團體在泰國駐可倫坡大使館外舉行示威，要求將這只動物再留在斯里蘭卡。該組織領導告訴《法新社》，「我們不知道大象的困境。我們可以在6個月內醫治它，讓其恢復健康，如果我們失敗，他們再把它帶回來。」

斯里蘭卡衛生部長萬尼阿拉齊（Pavithra Wanniarachchi）表示，泰國一直「堅定」地要求歸還大象。斯里蘭卡總理古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）6月向議會表示，他已親自向泰國國王轉達了斯里蘭卡對大象狀況的遺憾。

泰國自然資源及環境部長沃拉烏（Varawut Silpa-archa）上個月沒有透露大象是否受到虐待，但指出泰國政府已停止向國外「派遣」大象。他說，曼谷的外交使團目前正在檢查那些已被派往海外的動物狀況。

一名機場經理表示，載著木都的貨機於當地時間上午7.40左右從斯里蘭卡起飛，在清邁降落後，木都將被隔離在附近的自然保護區。報導指出，大象被斯國可倫坡動物園方裝進特殊鋼籠，4名泰國飼養員和1名斯里蘭卡飼養員陪同大象登機，2台監視器將全程監控大象在運輸途中的健康狀況。

大象在斯里蘭卡被視為神聖的動物，並受到法律保護，但現下卻發生大象受虐事件。動物權利與環境聯盟（RARE）發起了一場從寺廟中營救木都的運動，該組織對這只動物的離開表示了不滿。動物權利與環境聯盟上周五還為大象組織了一次佛教祝福活動，目前正請願當局起訴那些虐待以及無視大象傷勢的人。