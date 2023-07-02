一隻斷角的公獨角仙與母獨角仙努力繁衍後代中。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

良心在哪裡？彰化縣花壇鄉大嶺巷近來獨角仙大暴發，吸引許多遊客上山探訪，然卻有人將獨角仙抓走，甚至還有人將塑膠圈套在獨角仙身上，胡亂惡搞的行徑讓人看十分心痛，幸有好心遊客發現後，緊急替該隻獨角仙解套，讓其解脫束縛，重獲自由。

花壇鄉大嶺巷在上月進入獨角仙繁殖期後，幾乎天天都有民眾帶著孩子上山觀察獨角仙生態，原本在登山步道旁的光臘樹就可看到許多獨角仙在攀爬，但近日民眾發現步道旁樹林的獨角仙都不見蹤影，要到靠近山谷的樹林才看得到獨角仙。

「就是有那些沒水準的人亂抓獨角仙！」陳姓遊客說，這幾天步道旁的獨角仙真的變少了，據了解，許多學校都放暑假了，大人帶著孩子來看獨角仙，其中竟有人是專程來抓獨角仙，才會讓步道邊樹林的獨角仙越來越少，更可惡的是，還有人惡搞獨角仙。

陳姓遊客說，今天早上他和多名遊客直擊樹上一隻母獨角仙的身上竟被套著灰色的塑膠圈，「很明顯是被人硬生生套上去」，該隻獨角仙不斷掙扎著要弄掉身上的塑膠圈，讓人看了相當難過，他們幾個人見狀趕緊想辦法將塑膠圈取下，再把獨角仙放回樹上。

「拜託，愛牠就不要抓，也不要惡搞！」得知有人做出危害獨角仙的行為後，其他遊客紛紛出聲撻伐， 並呼籲大家要有生態保育的觀念，還有遊客氣得要在現場守候，誓言揪出惡搞獨角仙的人。