高雄一對李姓、林姓同性伴侶於去年8月被發現倒臥屋內，僅李男獲救，原以為是戀人殉情，沒想到經過檢警追查，卻發現是李男偷餵藥，又營造成「密室」輕生現場。李男被辯稱2人有講好一起結束生命，但高雄地院審理後，依照相關事證，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，李男與林男從去年5月認識交往，去年8月4日，李男提出分手，2人大吵一架，搬離愛巢後，李男6日又回到住處，晚間又再度爭吵，李男竟拿著具有安眠藥效的藥物，偷偷餵食給林男服用，接著，竟將房間布置成「密室」，在房內點燃木炭，等到確認林男一動也不動後，他再將炭盤移位，自已也服用安眠藥，故佈疑陣製造謀為同死假象。後來林男的表姊因為聯繫不上人，通報警消協助，才發現林男陳屍在床上，李男則倒在客廳陽台窗台邊，未有生命危險。

高雄地院審理時，李男稱林男有負債，爭吵時還曾說「既然大家這麼不好過，要死大家一起死」、「活得很累」，2人是講好一起結束生命，用藥後就躺在林男身邊入睡，只是不知道為何會出現在客廳。

但法官發現，警方在現場並未發現遺書，林男的手機紀錄還有未來的工作行程，且根據報案的表姊說法，林男並無因負債而有負面想法，且死亡前一天，還一起討論工作。

另外，李男被發現時是躺在屋內陽台門口位置，但頭部卻在置物架下方，左腳伸直，若是無意識倒在陽台，不可能會出現這類躺姿，且李男自稱可能是因夢遊才躺在此處，但根據他領取的安眠藥物，也沒有夢遊這類副作用。而他體內一氧化碳血紅素值為23％，與林男的81％相差甚遠，高雄地院合議庭綜合相關事證，不採信2人共謀赴死的說法。依殺人罪重判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

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