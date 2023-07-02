徐佳瑩以〈不在一起就不會分開〉獲第34屆金曲獎最佳作曲人獎。（亞神音樂提供）

徐佳瑩以〈不在一起就不會分開〉得到第34屆金曲獎「最佳作曲人獎」，昨（1日）慶功宴上開心表示：「在作曲這件事上被肯定，對我是個很大的鼓勵，也將推動著我繼續寫歌，這個獎對我來說著有這樣的意義！」繼去年得到「最佳單曲製作人獎」後，今年徐佳瑩又拿到了最想得到的「最佳作曲人獎」，她直呼自己很幸運，感到既滿足又感謝。

從一開始出現在大眾的視野，徐佳瑩就因為她的創作而受到注目，但她坦言：「寫歌對我來說是件一直想要做好，但又有很多懷疑的事情。」在創作這條路上，徐佳瑩曾經遭遇許多瓶頸與挫折，以前的她會很在意一定要唱自己寫的歌，發行的專輯一定要是創作專輯，「但是在《尋人啟事》專輯時，我的主打歌是別人寫的，因為我寫不出來！有一段很長的時間，我不知道要怎麼樣寫出我自己會滿意的歌。」後來她才體認到，自己應該要放輕鬆，因為創作這件事不可強求，其實可以想寫就寫，沒自信的時候不要寫也沒關係，更何況寫出來的歌是好或不好也不是誰說了就算。

尤其這首〈不在一起就不會分開〉，是徐佳瑩很久之前就寫好的作品，當時並沒有設定要由誰演唱，也沒確定何時要發行，「反而在這樣的狀況下，這首歌很自由自在的生長成現在的這個樣子，還讓我得到了這樣的一個殊榮。這個獎項就是鼓勵我要繼續寫歌，不管結果怎麼樣，我一定要繼續寫。因此能得到這個獎更覺得珍貴」。

金曲過後，徐佳瑩笑著表示新單曲甚至新專輯「最快至少也是明年的事」，而自從她在5月預告將第四度站上小巨蛋開唱的好消息後，歌迷就不斷追問進度，昨晚她也進一步透露，11月將四度登上小巨蛋開唱，從現在起自己無論身心都將全力投入演唱會的籌備當中，很快就會公布更多資訊，敬請歌迷期待。