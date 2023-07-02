三色豆是過去網友票選最討厭吃到的便當配菜，但沒想到還有更可怕的，一名女網友日前去自助餐買便當，看見有一道配菜竟是炒青豆，且只有青豆沒有其他配料，讓她直呼太可怕，連網友也嚇傻「吃到會哭」、「媽啊，光看照片就有味道」。

原PO日前在Dcard發文，最近去便當店發現三色豆中的「青豆」竟然單飛，獨立成為一道便當配菜，驚呼太可怕，還放3個嘔吐表情，不敢相信青豆竟然自成一道菜。

原PO說，最近去便當店發現三色豆中的「青豆」竟然單飛，獨立成為配菜。(翻攝自Dcard)

貼文曝光引起網友熱議，許多人都跟原PO一樣嚇壞，紛紛留言「太狠了，吃到這道會哭吧」、「太恐怖了…三色豆中的魔王，煮這道菜的人是什麼心態」、「我最討厭綠色豆豆，三色豆都會挑出來，竟然單獨一道菜」、「媽啊，光看照片就有味道，想吐了」、「可怕的是還很多人吃，看那個空洞」。

不過也有青豆愛好者看了很開心，「我超愛欸，三色裡面最愛豆子，這道菜根本為我設計」、「小時候去自助餐店都會盛滿三色豆，覺得很下飯」、「我很喜歡這種豆子煮排骨欸」。