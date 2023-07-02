大多數男性都習慣站著小便，但其實坐著排尿對健康有許多好處。馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕就表示，對於一般年輕族群來說，不管站著或坐著尿皆沒差異；不過若是長輩、下泌尿道疾病或攝護腺肥大患者，坐著尿不僅比較不費力，還可幫助殘尿排除，從而減少膀胱餘尿量過多所造成的感染風險。

醫師陳鈺昕在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」發文表示，由於男性生理結構及生殖器官位置的關係，站姿排尿會較方便，再加上男廁大多為小便斗，約定俗成情況下，多數男性自然就習慣以站姿排尿。事實上，醫師指出，對於年輕族群來說，無論站著或坐著尿都沒有差異；但如果是長輩、下泌尿道疾病或攝護腺肥大的患者，以坐姿進行排尿，確實有它的好處在。

陳鈺昕進一步說明，因為站立時膀胱括約肌會較緊繃，肚子需要出力才比較好解尿。根據研究顯示，有下泌尿道疾病或攝護腺肥大者，站立時小便流速較低且排出尿液量少於正常人；而坐姿能讓括約肌適度放鬆，排尿逼尿肌的壓力也會低於站立時，因此坐著排尿比較不費力。除此，醫師表示，男性尿道較長，以坐姿排尿也有助留存在膀胱內的殘尿排乾淨，進而減少膀胱餘尿量過多所導致的感染風險。

泌尿科醫師戴定恩也曾推崇男性坐著尿的好，他列舉4大優點，包括避免膀胱老化、有助排出殘尿、長者更好尿及創造家庭和樂。他表示，根據日本研究指出，男性若站著尿平均會噴出2、300滴尿，不僅會造成廁所惡臭，還可能導致金黃色葡萄球菌感染的風險，呼籲男性盡早養成坐著尿尿的習慣。