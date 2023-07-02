彰化一名男子發現妻子竟出軌徐姓前男友，2人會相約遊樂場幽會擁抱，還數度發生性行為，讓他氣得控告徐男侵害配偶權，求償精神撫慰金100萬元。彰化地院審結，判徐男須賠償33萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，徐姓男子與妻子小花（化名）曾為男女朋友關係，明知小花已婚，仍於2021年間與小花重新取得聯繫，相約在外幽會，曾至遊樂場遊玩並擁抱小花。同年間，徐男還與小花發生性行為，拍下小花在床上滑手機的照片等，認為徐男的行為明顯侵害他的配偶權，故依法向徐男求償100萬元撫慰金。

對此，徐男坦承侵害小花丈夫配偶權，但認為求償金額過高，僅願意賠償5萬元，稱自己平日在夜市擺攤賣飲料，若天公作美，一星期可以工作四天，但工作不穩定他沒有正常收入隨時可能失業，每月還須給妻子家用費3萬元，收入實在不多。

彰化地院審理時，法官認為，徐男的行為已經破壞小花的婚姻幸福美滿，侵害小花丈夫配偶權情節重大，小花丈夫求償有據，酌情後判徐男須賠償33萬元為適當。可上訴。