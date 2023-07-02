墨西哥政府今天強烈抨擊美國佛羅里達州的新移民法，並矢言保護佛州境內的墨西哥無證移民。這項新法是由佛州州長、共和黨籍總統參選人迪尚特（Ron DeSantis）帶頭提倡。

路透社報導，迪尚特正在爭取2024年共和黨提名參選2024總統大選，今天生效的佛州新法，讓人一窺他一旦入主白宮將會在移民政策方面尋求的強硬執法。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上月敦促美國拉丁裔選民拒投迪尚特，指責這位政客試圖以犧牲移民來贏得選票。

迪尚特網站指出，新法包括撥款把不具合法身分的移民逐出佛州、限制取得身分證、要求更多企業使用電子系統來驗證工作資格。

墨西哥外交部在聲明中說，這些規定可能引發歧視和「種族歸納」（racial profiling），並導致敵對環境、恐嚇和仇恨犯罪。

「入罪化不是解決無證移民現象的方法。」

墨西哥外交部還表示，墨西哥尊重美國立法程序，但佛州這條法律不利美墨政府尊重移民的共同努力。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120702