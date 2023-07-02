午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布6縣市大雨特報，今天新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，雨勢將從下午持續到晚上。氣象達人彭啟明表示，今天的對流胞很特殊，是從台北市中心開始長起來。

氣象局發布6縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局同時發布新北市、新竹縣、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

彭啟明今下午發文，指出今天的午後雷陣雨很特殊，是從台北市中心開始長起來對流胞，而且中午12點多就開始發展起來，希望把城市水泥森林的降溫能有效抑制，晚上如果有風就會舒適一點，但濕度也會增多，也會感覺黏膩黏膩的，提醒遇到午後雷陣雨，撐傘也會淋濕鞋子，建議能避就避。

彭啟明今下午指出今天的午後雷陣雨很特殊，是從台北市中心開始長起來對流胞。(翻攝自彭啟明臉書)

氣象局表示，今天（2日）吹著偏南風，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島、蘭嶼、綠島有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，特別是北部地區及其他山區容易出現局部大雨及短延時強降雨，午後外出、山區活動請留意天氣變化及氣象局發布的相關訊息。氣溫方面，各地高溫32到35度，台北、苗栗、花東及雲林至高雄有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。