刑事局表示詐騙集團提供的假合約讓民眾帳戶遭到凍結。（刑事局提供）

刑事警察局表示，詐欺集團透過FACEBOOK刊登「家庭代工」廣告，針對求職者以「需提供個人帳戶買進代工原料」話術詐騙，都是要騙取你的帳戶做為詐騙取財的工具，不論用任何話術包裝，要求「交出金融卡」並「告知密碼」此2大特徵本身即是詐騙集團獲取「人頭帳戶」的標準行為。

6月上旬，一名W姓男子在FACEBOOK臨時代工廣告上留言有意求職，對方回復後雙方加Line討論工作內容。對方要求W男將個人名下金融卡寄給公司，公司用個人帳戶買進代工原料可以節稅，而且每一個帳戶都還有新臺幣5千元的現金補助，W男不疑有他，將自己名下6家銀行金融卡依對方指示以7-11寄貨便寄至對方指定門市，並在Line中告訴對方金融卡密碼。

於是W男耐心的在家等待公司買進代工原料，卻於10天後因自己名下帳戶被全部被警示凍結，才發現自己的金融卡已經被詐騙集團拿去當人頭帳戶，已經有其他被害人匯入了2筆共8萬元，且已經被詐騙集團車手用W男的金融卡領出。

同樣地今（112）年5月下旬，一名C姓女子在FACEBOOK家庭代工廣告上留言有意求職，對方回復後雙方加Line討論工作內容。對方提到需要C女提供名下金融卡來購買代工材料，並強調戶頭內不需要有存款，並假冒某包裝公司名義傳給C女一張代工協議書照片，稱公司之後會再郵寄正本。

C女不疑有他，將自己名下1家銀行金融卡依對方指示以7-11寄貨便寄至對方指定門市，並在Line中告訴對方金融卡密碼。約1週後C女因帳戶被凍結才發現自的金融卡已經被詐騙集團拿去當人頭帳戶，已經有其他被害人匯入了1筆10萬元，且已經被詐騙集團車手用C女的金融卡領出。

刑事警察局提醒，以「家庭代工」、「需提供個人帳戶買進代工原料」話術，民眾則更無庸置疑這就是詐騙集團騙術。民眾求職務必保持冷靜，發現有任何異常情形請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免成為被詐騙集團利用，帳戶被凍結的冤大頭。