脆樂團奪下金曲獎最佳演唱組合。（粘耿豪攝）

洪佩瑜昨（1日）獲得金曲新人獎肯定，慶功宴上談及心情，她表示：「吃過一些東西之後有回到現實，哥哥有傳訊息，明天會在台北吃飯慶祝。」脆樂團奪下最佳演唱組合獎，慶功宴上Skippy直呼：「吃飽很踏實 ！」丁丁則形容：「禮服超級緊，活在這個奇妙的世界中，入圍是動力，我們還有很多很想做的事情、想完成的事！」

脆樂團兩人無論在工作、生活都是密不可分，Skippy表示脆樂團攜手走過13年，曾有想過有一天可以得金曲獎，如今在10幾年後實現了，「我們是兩個人對我們來說幫助蠻大的，我們沒有那麼善於面對一切，有彼此才能走到現在」；2人透露預計在明年初舉辦婚禮，丁丁笑說：「過幾天要去看場地，可以用金曲獎金去付場地的訂金 。」

話鋒一轉洪佩瑜被問是否會羨慕？她回應：「很羨慕，點播《無慣例的早晨》，不管什麼狀態都很好，有沒有遇到合適的人、好的伴侶都是緣分，不用硬去強求什麼事情。」她計畫把獎金拿來犒賞這張專輯的幕後團隊、音樂人們好好吃飯，至於下張專輯是否會速度加快？她承諾：「新作品不會到10年，很多東西都要醞釀。」

才剛奪下新人獎，洪佩瑜特別選在2日午夜零點無預警數位上線已經突破六千多萬點擊的神曲〈踮起腳尖愛〉2023年全新版本，送給樂迷們這一個超級驚喜的禮物，她說道：「剛好在這個時間點，很有意義，這幾年來我長大成什麼樣子的人，有新版本可以讓大家聽聽看看！」此外9月9日將在Legacy開唱，演唱會門票迅速秒殺，面對現場媒體拱她加場，她開玩笑說：「不加場是因為怕賣不完，我講不出來（加場），其實是沒有場地了，一場是最棒的，如果有機會聽到是最棒的，沒聽到的之後還會有機會的。」

是否擔心之後會有「金曲新人魔咒」，她樂觀看待：「不管有沒有拿到獎，會再繼續往前努力，看自己能做到哪，有時候會有拉扯，不管怎樣 自己做出覺得是好的，繼續跟大家一起努力。」至於脆樂團下一步計畫，Skippy表示：「要幫恐龍的皮他們製作新歌，也可以資助他們，我會督促恐龍 讓他們盡快發片。」生小孩計畫？ 丁丁回應還沒有、Skippy則說順其自然。