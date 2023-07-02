新北市土城區千歲路的鐵工廠與資源回收場，今下午1時許傳出火警，濃煙壟罩高空，新北市消防局獲報後，派出52車、131人前往現場救援，據了解，工廠今只有一名28歲男性員工上班，發現失火後隨即報警，因感到頭暈不適，消防局預防性送醫，將他送往土城醫院。