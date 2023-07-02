土城資源回收場驚傳大火 1員工頭暈送醫 15:012023/07/02 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城區千歲路的鐵工廠與資源回收場，今下午1時許傳出火警，濃煙壟罩高空，新北市消防局獲報後，派出52車、131人前往現場救援。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區千歲路的鐵工廠與資源回收場，今下午1時許傳出火警，濃煙壟罩高空，新北市消防局獲報後，派出52車、131人前往現場救援，據了解，工廠今只有一名28歲男性員工上班，發現失火後隨即報警，因感到頭暈不適，消防局預防性送醫，將他送往土城醫院。 Angelababy嬰兒時期照片曝光 路過結婚故地1舉動引網讚 鬼門關前走一遭 男致謝救護員：讓我有機會參加女兒婚禮 病患插隊喊「肚子餓先幫我看」 醫師暴怒一句話轟出門 全場拍手 #資源回收場 #頭暈 #送醫 #千歲路 #土城醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛妻吃回頭草 揪前男友出遊壞壞 他慘噴33萬元 14:362023/07/02 社會 路邊驚見寶可夢賣房法 4千網「想買」狂讚：鬼才行銷 14:312023/07/02 生活 桃園紡織廠歲修惡火黑煙竄天際 2外包商員工命危 12:492023/07/02 社會 加拿大西岸30港口聯合大罷工 恐影響全球貨運 13:062023/07/02 國際 因應通膨、物價漲 嘉義市千盞燈助學金調升5000元更有感 14:302023/07/02 寶島 竹市中華路二段下周施工 交管措施看這裡 14:492023/07/02 生活 國寶演員「肺炎病逝」享壽84歲 昔表態挺總統陷低潮 13:482023/07/02 娛樂 網紅醫打孩子耳光掀議！ 研究：體罰會增加行為問題和叛逆表現 09:462023/07/02 健康 新竹馬偕地下停車場主體接近完工 水源街通車時間曝光 10:192023/07/02 寶島 雙子宮、雙陰道 她的求子路無比峰迴路轉 11:182023/07/02 健康 正妹慶生喝掛被帶走！他看定位臉綠了 急救人報警逮狼 08:492023/07/02 社會 方季惟20歲靠手相成為星爺女主角 揭周星馳私下面 13:382023/07/02 娛樂 新北瑞芳蝙蝠洞傳溺水 潛水客失去意識送醫急救 10:232023/07/02 社會 2女高中生相約墜樓 獨活女稱「不記得事發經過」 10:382023/07/02 社會 人民幣匯率持續走低 陸專家：外匯市場基本面支撐有望逐步增強 09:562023/07/02 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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