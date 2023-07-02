新北市土城區千歲路的鐵工廠與資源回收場，今下午1時許傳出火警，濃煙壟罩高空，新北市消防局獲報後，派出52車、131人前往現場救援，據了解，工廠今只有一名28歲男性員工上班，發現失火後隨即報警，因感到頭暈不適，消防局預防性送醫，將他送往土城醫院。

Angelababy嬰兒時期照片曝光 路過結婚故地1舉動引網讚
鬼門關前走一遭 男致謝救護員：讓我有機會參加女兒婚禮
病患插隊喊「肚子餓先幫我看」 醫師暴怒一句話轟出門 全場拍手
#資源回收場 #頭暈 #送醫 #千歲路 #土城醫院