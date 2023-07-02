花蓮縣政府即日起至8月20日止，每周六日開辦免費的洄瀾美食專車，帶領遊客嚐遍花蓮市區巷弄裡的在地美食。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府即日起至8月20日止，每周六日開辦免費的洄瀾美食專車，帶領遊客嚐遍花蓮市區巷弄裡的在地美食。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區巷弄內深藏各式厲害的小吃跟餐廳，許多遊客卻因路幅狹小、停車不便等因錯過美食，花蓮縣政府為使旅人都能順利品嚐口袋名單的店家，即日起至8月20日止，每周六日開辦免費的洄瀾美食專車，讓遊客從早吃到晚，嚐遍花蓮在地美食。

暑假來臨，大批遊客湧入花蓮市區，品嚐特色早午餐、文青咖啡廳、鐵板燒、韓式炸雞、中式火鍋、日式鍋物、美式Pizza跟中式傳統美食小吃等豐富的美食餐廳，但店家所在位置路幅狹小，以致沿途交通因大量人車潮擠得水泄不通。

縣府建設處鼓勵民眾搭乘公共運輸，即日起至8月20日止，開駛試辦洄瀾美食專車，起迄站皆設在花蓮轉運站，每周六日上午11點第一班車，晚上8點最後一班車，每小時整點發車，全程市區環狀免費接駁，每一停等站下車散步約5到10分鐘，便能抵達市區各家美食餐廳。

建設處說明起迄站設在花蓮轉運站原由，周末人潮達到高峰，遊客搭乘火車或客運抵達花蓮，即能赴轉運站搭乘，專車停等站分別設在富國路（農會超市）、北昌國小、自強和平路口、遠東百貨、和平民國路口、和平中正路口（甜柿園）、和平福建路口（豬腳大王）、重慶市場、東大門夜市、花崗國中、明禮國小、市民廣場、帝君廟、花蓮電影城等，方便到達巷弄美食餐廳。

建設處另在每個停等站牌設置QR code，遊客可掃描了解各停等站周邊住宿及美食餐廳，如欲瞭解更多詳細資訊，也能關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁、官方LINE或直接洽詢委辦廠商華聯客運客服專線03-8461899。

建設處表示，縣府為拓展公共運輸路網，自4月18日起陸續開駛蘇花雙城環狀線、洄瀾埔里清境線、宜蘭布洛灣城際線及月牙灣環狀線，以實際搭乘民意反應評估進一步公共運輸交通路網的完善開闢，截至目前為止，試辦路線的回饋均相當良好，期望美食專車能讓民眾更方便走入市區品嚐各種在地美食，不會有搭車的時間壓力，也能緩解塞車、停車的困擾。