社群媒體發達，不少人每天都會花很多時間在臉書、IG、Twitter等軟體上，一名女網友坦言，在IG上看到別人的生活充實又快樂，就會讓她出現比較心態，甚至陷入憂鬱情緒，最近下定決心把IG刪了，「覺得心情舒坦許多」。許多網友也認同原PO，「沒用不會失去什麼，反而得到更多」，還有人直呼「社群媒體全部刪掉後，你會發現一天多5小時以上」。

一名女網友在《Dcard》論壇發文表示，前幾天把IG刪掉了，因為越看越有壓力，覺得別人的生活充實又快樂，「看著看著都要哭了，為什麼他們可以過得那麼快樂，而我不行？」

原PO表示，IG刪掉後整個人變得輕鬆，心情也舒坦許多，不用透過社群媒體來了解別人過什麼樣的生活，也不會有比較心態，現在有更多時間安排自己的事。

許多網友也表示認同，「減少使用真的對人生幫助很大」、「恭喜妳發現新世界了」、「最近手機壞掉沒得用，就默默看完好幾本書」、「我也懷念那個能平靜看整個下午小說的時光」、「我離開社群軟體2年了，周遭只有20位真正會聯絡的好朋友，那才是有價值的社交，其他人過什麼生活我真的沒興趣。」

甚至有網友直言，「IG、PTT、Dcard、YouTube全部刪掉，你會發現一天多5小時以上。」