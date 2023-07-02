泰國觀光旅遊部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，此前內閣會議上批准「對外國遊客入境徵收150至300泰銖」（約新台幣130元、265元）的政策，將推遲至2024年1月1日生效。

據《泰國頭條新聞》報導，泰國內閣2月14日批准了國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）的提議，計劃於6月1日正式開始實施徵收外國遊客旅遊入境費（又稱落地費，便於為外國遊客購買意外保險等，保障遊客權益）。

入境費用收費標準主要分為兩類，其中，對通過航空方式入境的遊客徵收每人300泰銖，對通過陸路和水路方式入境的遊客每人徵收150泰銖。外國遊客支付的入境費用將用於管理和發展旅遊業，包括用於為外國遊客在泰國境內旅行期間提供保險。

6月30日，泰國旅遊與體育部再次召開了相關會議，會上成員一致同意暫緩收費，表示免收遊客落地費將有很大機率迎來「回頭客」，將正式生效時間延期至2024年1月1日。

另外，持外交、領事或公務護照人士，獲准在泰國境內工作人士，以及根據勞動部和國家旅遊政策委員會規定的其他外國入境者可豁免繳納入境費。