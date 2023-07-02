男子投訴文指出，酒店從設備到早晚餐差到一個不行，房間床頭沒插頭、冷氣不會涼。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

酒店業者表示，由於泉水與石材產生化學作用，房內浴缸才會出現部分白化的現象。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

遭投訴酒店業者今出面說明致歉，並表示將加強軟體設施。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東熱氣球嘉年華開跑，帶動周邊旅宿業住房率，不料，近日1名男子在網路社群上抱怨，花了近8000元入住1間溫泉酒店房，卻發現內部設備和餐點品質差，怒批「五星酒店、一星服務」，引起共鳴，業者今出面說明致歉，並表示將加強軟體設施。

投訴男子在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」PO文，開頭就寫「雷飯店」，他表示，酒店從設備到早晚餐差到一個不行，接著一一點出缺失，首先是大眾溫泉老舊設備年久失修，接著又指出房間床頭沒插頭，而同行友人房內則是有電視，但插座卻沒電；另外冷氣也不會涼，甚至睡到流汗、被蚊子叮，想打電話卻又發現根本故障不能用，形同擺設。

至於餐點的部分，他說，自助吧晚餐東西少，炸雞裡有頭髮，早餐則是少東少西，反應多次也未見補齊。男子最後給出的評論是「反正沒有五星級該有的水準，一顆星給服務」。

男子的投訴文一出，釣出不少苦主紛紛留言「它已經假五星很久了！超級雷！」、「我也客訴過，很雷」、「我還以為這是北投的一般湯屋」，不過也有遊客稱讚說，酒店設施豐富，有泳池、腳踏車，還能看到鹿，帶小孩來玩得很盡興。

面對一連串控訴，酒店營運副總經理李尉仁表示，虛心接受，未來一定會提升軟硬體設施，並向該名遊客說聲抱歉，也強調事發當下若能即時反應，絕對會立刻處理。

李尉仁進一步說明，酒店泉脈來自紅葉，房內浴缸採用觀音石建造，由於泉水與石材產生化學作用，才會出現部分白化的現象，至於電視和電話，經測試功能正常。