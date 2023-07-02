金曲歌后艾怡良昨晚在金曲頒獎典禮看錯名字，導致入圍者陳建瑋以為得獎，他感言說到一半被提醒，嚴重出包超尷尬，陳建瑋當時大器說：「我今天變成頒獎人了，謝謝大家。」幽默又高EQ被讚爆，而陳建瑋妻子黃舒蔓（蔓蔓）今（2日）則還原後台現場，透露女兒難掩失落去抱陳建瑋，「但爸爸給她最好的示範！」她也緩頰：「希望大家不要苛責頒獎人，熟能無過，真的是小事情」。

陳建瑋妻子黃舒蔓在臉書「翻白眼太太」透露，女兒昨晚先去抱抱爸爸、再緊緊的牽著爸爸，「特別在乎輸贏的年紀難掩失落的表情，但爸爸給她最好的示範！」蔓蔓認為，沒有人是完美的，這種無心之過，陳建瑋當然不可能在意「且真的是太多的巧合，希望大家不要苛責頒獎人，熟能無過，真的是小事情」，她希望不用放大艾怡良的失誤以及陳建瑋的風度，認為不管是誰都會這麼做。

蔓蔓也向女兒喊話：「孩子，爸爸沒有輸啦入圍就是很大的肯定，爸還因此得了更多的掌聲，真的很開心啊」，最後，她感謝外界的安慰和鼓勵，「但重點是爸爸真的不在意啦」。

黃舒蔓發文吸引醫師陳志金留言：「感謝建瑋夫婦 給孩子和所有台灣人最好、最溫暖的示範～」，網友也紛紛讚：「一家人都很棒 被爸爸的機智反應跟歌圈粉」、「爸爸的EQ跟媽媽的思維真的很棒，做了很棒的示範」、「當下反應不是每個人都能做到，很得體很有風度，真的很棒」。