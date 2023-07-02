哥倫比亞空軍2架T-27巨嘴鳥輕型攻擊機1日在進行特技飛行訓練時相撞，釀成1死1傷。

哥倫比亞2架軍機1日在進行特技飛行訓練時不幸於空中相撞，造成其中1名飛行員身亡。畫面顯示，其中一架軍機在相撞後爆出火花，不久後軍機就陷入火海，在空中翻轉後墜地。

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）、哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」報導，當地時間1日下午5時28分，哥倫比亞空軍2架T-27巨嘴鳥（Tucano）輕型攻擊機在中部阿皮亞空軍基地（Apiay Air Base）附近進行訓練時，不幸在空中相撞，釀成其中一架軍機飛行員岡薩雷斯中校（Lieutenant Colonel Mario Andrés Espinosa González）喪命，另一名飛行員彈射成功後仍受傷，後續已送醫治療。

#GeneralGiraldo: "Profundo dolor por el lamentable accidente que hoy enluta a nuestras @FuerzasMilCol. Se adelantarán las investigaciones necesarias que permitan establecer las condiciones de tiempo modo y lugar en que se presentó este lamentable hecho” (1) pic.twitter.com/6rHg5biP0G — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) July 2, 2023

根據民眾拍攝到的畫面，當時有多架軍機在空中進行飛行訓練，其中兩架突然相撞，一架起火後火勢擴大燒成火球，最終軍機失去重心與控制，在空中翻轉、下墜，不到15秒就墜落地面，引發巨響。

#NoticiaW | Así fue el accidente de dos aeronaves de la Fuerza Aérea (@FuerzaAereaCol), en la base militar de Apiay, ubicada en Villavicencio, Meta. pic.twitter.com/juN9fiIFUF — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 1, 2023

哥國當局正在調查是機械故障或人為疏失導致失事。

哥倫比亞空軍2架T-27巨嘴鳥軍機1日在進行特技飛行訓練時相撞，釀成1死1傷。圖為巨嘴鳥中隊飛行員合影。（圖／擷取自哥倫比亞空軍官網）

哥國空軍不久前才發布推文指出，這支巨嘴鳥中隊將在12至16日於哥國何塞·瑪麗亞·科爾多瓦機場（Jose Maria Cordova International Airport）登場的航展進行特技飛行表演，中隊將展示倒飛、360度轉彎、高速穿越、快速爬升等技巧。

報導指出，顯然軍機就是在進行特技飛行練習時發生意外。