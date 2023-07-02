經典和式雙人房一泊二食住宿券，旅展限定價7500元，相當於原價22折。 （承億集團提供）

經典和式4人房一泊一食住宿5晚套票42

500元，4人入住一晚平均約8500元含早餐，暑假平日入住不需加價。（承億集團提供）

「承億文旅雙人房聯合住宿券」可彈性使用不受館別限制，夏季旅展限定價1899元並享買6送1。（承億集團提供）

「桃城茶樣子」雙人房旅展獨享券，原價8800元，旅展特惠價2799元即可入住。（承億集團提供）

「2023台中國際夏季旅展」近期在台中國際展覽館登場。文創設計旅店品牌「承億」集團集結旗下「承億酒店TAI Urban Resort」，及「承億文旅」雙品牌，首次參展，祭出旅展限定專屬優惠，包括一泊二食下殺22折、暑假平日入住不加價、住宿套票下殺18折等好康吸客。業者同步推出線上旅展限定方案，每人744元起即可在高空美景下享用自助式Buffet。

高雄最美飯店雙人一泊二食 旅展限定7500元下殺22折

瞄準疫後暑假出遊熱潮，高雄承億酒店祭出台中旅展夏季特惠，包括承億酒店經典和式雙人房一泊二食住宿券，原價34000元，旅展限定價7500元，現省26500元，相當於下殺22折。入住即可任選主題自助吧餐廳「貳陸日全食」、居酒屋「酉名酉丁」、池畔酒吧「RAR BAR」3家餐廳其中一家享受午餐或晚餐，平均一人3750元。親友出遊也有經典和式4人房一泊二食住宿券，旅展限定價11000元，原價38600元，可省27600元。

雙人入住一泊一食5晚18折 暑假平日入住不加價

今年首次參加台中夏季旅展，高雄承億酒店特別推出住宿套票，滿足旅客多元需求。經典和式雙人房一泊一食5晚住宿套票旅展限定下殺18折，僅需30000元，等於每晚平均6000元即可入住。而經典和式4人房一泊一食住宿5晚套票為42500元，4人入住一晚平均約8500元含早餐，最大亮點為暑假平日(周日到周四)不需額外加價，頗適合暑期出遊的家庭客。

承億文旅雙人房聯合住宿券 特惠1899元再享買6送1

「承億」集團旗下另一品牌「承億文旅」在全台各地擁有6間不同風格主題飯店，今年首次參加台中旅展並推出特惠，其中「承億文旅雙人房聯合住宿券」可彈性使用不受館別限制，雙人房原價6600元，夏季旅展限定價1899元並享有買6送1的好康，7晚下殺25折，可用11394元旅展優惠價購買原價42600元的住宿券，讓旅人輕鬆規劃單館續住或來場環島之旅。

此外，連續4年獲得「全台年最美設計旅宿」的「桃城茶樣子」也推出雙人房旅展獨享券，原價8800元，旅展特惠價2799元即可入住最美旅宿的雙人房。「桃城茶樣子」是亞洲唯一以阿里山高山茶為主題的體驗式設計旅店，擁有頂樓無邊際泳池，能飽覽嘉義市景，好玩好拍又消暑。

雙品牌攜手推5館環島住宿套票 加購一泊一食享18折

承億集團本次參加台中旅展祭出最強優惠，7月3日(含)前，台中旅展現場購買「承億文旅」5館環島住宿套票10699元，即可用6000元加購高雄承億酒店一泊一食住宿券1張，現省34800元，相當於原房價的18折，每張發票限購1張。用16699元即可安排一趟環島之旅，包含「承億文旅」旗下「淡水吹風」、「台中鳥日子」、南投「潭日月」、墾丁「雅客小半島」、花蓮「山知道」5館以及高雄承億酒店各1晚，從北到南，跨過護國神山到花蓮，邊玩邊體驗集團細膩的美學住宿風格。

線上旅展限時特惠1人744元 享高空美景伴Buffet美食

即日起至7 月10 日，品牌官網加碼推出線上旅展餐券套票，讓無法親臨現場的朋友也能擁有超值價格歡享美食。位於高雄承億酒店26樓的主題式自助餐廳「貳陸日全食」，享有高空美景，採半自助式Buffet搭配一客主廚精緻主餐。「貳陸日全食」祭出買5送1「美食遨遊券」，旅展限定價1套4840元，

等於原價880元一人的半自助式主餐，限時優惠744元。

另外，位於酒店24樓高空透明無邊際泳池旁的二大主題餐廳「RAR BAR」、「酉名酉丁」與B1樓「両鍋」強強聯手推出「頂級雙人套餐券」買5送1售價9900元，及買10送3售價19800元，自用送禮皆宜。

高雄承億酒店2022年剛開幕即榮獲易遊網票選「2022全台最美飯店」及「2022全台最美客房」雙大獎，擁有全台唯一的高空懸眺透明無邊際泳池吸引眾多旅客拍照，朝聖最美西子灣夕陽。飯店座落在高雄亞灣區核心地帶，傍晚可欣賞高雄港日落的晚霞，夜晚俯瞰市區絢麗夜景。酒店距離新落成啟運的高雄港旅運中心不到5分鐘的路程，也是亞洲唯一連接國際級圖書館的五星級酒店。

全館客房每間15坪起跳且配有Dyson最新一代吹風機、美國衛浴第一品牌KOHLER、小美犀智能音響等眾多國際知名大廠備品，飯店內還有逾百坪的獨立書店「承風書局」、媲美專業級的高空健身房、精品SPA、喜樂時代電影城及主題餐廳，每月有不同活動及精彩遊戲課表，讓旅客休閒度假。業者透露：「自2022年試營運後，住房率表現亮眼，連假期間幾乎全館客滿。」