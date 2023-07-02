台中1名61歲林姓女子日前於網路看到國內財經專家的投資廣告，她與名人成為LINE好友後，準備匯款新台幣60萬元取得特殊獲利管道的入場門票時，細心的行員察覺有異，找來警方協助加以剖析，未料員警一見到林女訝然發現她先前才因誤信求職詐騙曾至派出所報案，時隔不到一年竟又踏入詐騙集團的陷阱，經員警剖析勸說後，她也恍然大悟這次又差點被詐了。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所日前上午10點多接獲轄內元大銀行通報疑有民眾遭詐需警方協助。經員警趕赴現場了解，61歲的林姓女子透露，她於臉書看到國內投資名人阮慕驊的股票投資廣告，內容寫著可以代購海外股票，短期間就能獲利數倍，快速致富的美夢讓林女深受吸引。

林女透過網頁連結與投資名人成為Line好友，為了進一步了解投資細節，又按指示與其蘇姓助理聯繫，為了正式加入不對外公開的投資平台，享有特殊獲利管道，林女不疑有他前往銀行，準備在指定時效內將新台幣60萬元匯至指定帳戶。

林女依指示向行員假稱該筆款項係要支付名牌代購費，然見到其頻頻注意時間坐立難安的模樣，讓行員感覺有異謹慎地加以詢問，發現林女所透露的line對話內容與警方平時宣導的詐騙內容如出一轍後，立即通知轄區派出所到場協助。

而員警一見到林姓女子，竟說：「妳還記得我嗎？妳怎麼又在這裡！」原來林女先前才因誤信求職詐騙曾至派出所報案，沒想到時隔不到一年竟又踏入詐騙集團的陷阱，差一點匯出工作多年的辛苦錢，在員警剖析相關詐騙案例勸說後，她才恍然大悟網路名人也有可能「係假欸」。

警方提醒，假投資真詐騙有三大手法，首先是利用交友軟體，以戀愛騙局誘騙傻傻墜入愛河的被害人掏出錢投資。再來假冒財經專家或名人，透過社群軟體亂槍打鳥邀請民眾加入群組，以投資名義謊稱保證高獲利低風險，要民眾將錢匯入指定人頭帳戶。第三則是假冒海內外知名投資公司，創立假網站誘騙投資。提醒民眾如見到「保證獲利」、「穩賺不賠」、等關鍵字，就要提高警覺多加留意。