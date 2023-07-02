美國流行音樂歌后瑪丹娜（Madonna）上個月24日傳出因細菌感染住進加護病房插管治療，據悉她在昏倒前仍忙於7月15日在加拿大溫哥華展開的「慶祝巡演」（The Celebration Tour）演唱會，前一天還與歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）一起在錄音室進行錄製歌曲，可見行程相當繁忙，而這也導致她身體難以負荷。

根據英國廣播公司（BBC）報導，瑪丹娜上個月29日病況已經好轉，目前已返家休養，雖然瑪丹娜的經紀人表示，她的病情已經穩定，但據外媒《NEW YORK POST》的消息指出，瑪丹娜自離開醫院後都臥病在床，還會不時嘔吐，因為她將音樂工作看得比健康重要，只是身體發出的警訊讓她不得不暫緩排程，休養至康復。

事實上，根據知情人士透露，早在瑪丹娜籌備巡演時，就已經發燒一個多月，但她還是每星期排練6天，只為確保音樂作品最後可以完美地呈現；此外，由於她非常欣賞凱蒂佩芮，以前雖曾經合作過，但並未真正推出任何作品，所以她除日以繼夜的工作外仍和凱蒂佩芮進行音樂錄製。

然而，面對如此龐大的工作量，也使她的身體難以負荷，最後因這場突如其來的嚴重感染，本次為期7個月、巡迴全球45座城市的演唱會時程，勢必全部延後。