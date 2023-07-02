剛奪下上半季冠軍的統一獅傳出陣中王牌投手勝騎士被韓職起亞虎隊挖走，2日賽前在桃園球場全隊為他舉行歡送會，送上全隊簽名的冠軍T恤，祝福他到韓職有更好的發展。

勝騎士今年效力獅隊繳出優異表現，6月5戰全勝、近期更是7連勝的狀態，也讓他拿下生涯首度單月投手MVP。而他的好表現也被韓職球隊注意到。

總教練林岳平表示，上周與樂天桃猿交手時就得知消息，有韓職球隊派人來觀察，「他的合約本來就有逃脫條款在，所以本來就有預料到會有這個狀況。」

「餅總」認為，勝騎士被挖角對球員來說是好事，「他還年輕，其實也想去闖一闖，我認為很好，打球就是要往更好的方向去表現，或許他想打出不一樣的成績，再回到美職。」

勝騎士離隊後，目前獅隊陣中還有羅昂、克維斯、布雷克3名洋投，林岳平說：「昨天我才接到確定他要前往韓職的消息，應該最近2天就會過去了。」接下來球隊會繼續尋找符合戰力的人。