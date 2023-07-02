日式建築風格的舊內灣派出所，2006年被登錄為新竹縣歷史建築，文化局展開建物總體檢及初步整理，去年5月豪雨時屋頂坍塌，封閉並啟動緊急保護支撐工程，目前已設計規畫中，將盡速發包施作，後續修復規畫設計和工程施作時也可保護建物建材。

文化局長李安妤表示，該局2021年接手管理歷史建築內灣派出所後，進行蟲蟻防治作業、移除內部棄置傢俱、增設水管及滅火設備，並委託在地熱心民眾進行每日巡檢、環境維護、門戶管制及緊急通報應變。

去年5月18日因連日大雨及白蟻問題造成屋頂塌陷，6月15日完成棚架、防護帆布、PE防護網、鋼管鷹架等緊急防護工作，並於7月設置地上型餌站15組，定期檢查防治及補充藥餌。

去年11月獲文化部272萬補助進行舊內灣派出所鋼棚架保護及緊急支撐工程，正由林志成建築師辦理設計規畫中，接續將進行鋼棚架與緊急支撐工程發包，完工後可避免建物受潮衍生蟲蟻問題，並提供屋架支撐，避免倒塌，後續修復規畫設計與工程施工時，也可保護建物建材，讓工程施作更為順利。

李安妤說，為加快內灣派出所的修復進程，縣府積極爭取中央補助，去年12月獲文化部文資局核定「修復及再利用設計」計畫經費200萬元，今年3月另獲財政部核定補助促參前置作業可行性評估計畫經費80萬元，目前這2項計畫都進行發包作業中。

舊內灣派出所興建於1938年，是新竹縣僅存少數的日式派出所之一，位於內灣火車站上方，視野極佳，可向下俯瞰內灣火車站及老街，是重要地標建築，極具歷史意義與保存價值。未來修復完成後，可結合周邊劉興欽漫畫發明館、好客好品工廠、橫山民俗文物館及內灣老街，帶動內灣的繁榮發展。