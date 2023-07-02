由旺旺中時媒體集團主辦的第32屆「時報金犢獎國際競賽」，今（2）日於新北市政府舉辦頒獎典禮，新北市長侯友宜親自出席，他在致詞時勉勵在場的所有年輕學子，人生最重要的就是成就自己，而成就自己的方式就是熱愛自己，全力去追求自己想要做的事情。

被譽為青年創意奧斯卡的「時報金犢獎國際競賽」，至今已經第32年了，在過程當中也培養出許多創意人才，新北市長侯友宜表示，今天的獎項除了得獎者見證自己的光榮時刻外，也培養了很多年輕學子，在社會上不斷創造一個時代的價值，讓這個世界不斷往前走。

尤其這個獎項競爭激烈，要獲獎非常不容易，侯友宜說，如果能夠得獎，不僅是對得獎者自己的肯定，更是醫生當中一個很重要的「夢想的里程碑」。侯友宜也勉勵在場的所有學子，每個人的目標就是在一個階段過程中，把自己的目標定為自己人生熱愛追求的方向，而目標是一個個不斷累積。

侯友宜說表示，金犢獎是在學習過程中，青年時代找到一個做自己的方向，而人生中最重要的就是成就自己，成就自己的方式就是熱愛自己，全力去追求自己想要做的事情，樂於接受挑戰、勇於承擔責任、全力以赴，最後不論結果如何，一定是美好的。

侯友宜看到今天到場也有許多新北市的學生，他也希望這些新北學子們能夠一棒接一棒，因為新北市這幾年的大幅進步，有賴於學生提供很多的創意點子，而今年的新北美術館落成也會有很多設計獎，屆時會再邀請同學們一起參與。

侯友宜也特別感謝旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋，因為在他擔任台北縣長時，留下很多讓青年學子學習目標的方向，自己則是一幫接一棒的後續接棒者，未來也會用這樣的心情，就像金犢獎從第1屆到第32屆，學長姐帶著學弟妹繼續往前走，讓華人世界的年輕朋友成為全世界最棒的創意者。