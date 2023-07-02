彌月紅包怎麼包才不失禮？一名網友表示，女同事生小孩滿月，他包600元紅包卻被對方嫌少說「很不上道」，不僅沒拿到彌月蛋糕，還整天被女同事擺臉色，事後他詢問其他人才知，彌月包1200元是公定價，讓他傻眼說「是我脫離社會太久了嗎？」

原PO昨（1）日於《爆料公社-匿名公社》指出，女同事生小孩滿月他包600元，但隔日就聽到這名女同事跟別人抱怨「包600元很不上道」，下午發彌月蛋糕就只有他跟另一名同事沒拿到。

原PO小聲地問沒拿到蛋糕的同事「你是不是包600元？」同事點頭默認後，原PO再詢問其他同事彌月基本價，對方表示「現在基本要包1200元。」讓他當場愣住，「是我脫離社會太久了嗎？一條彌月蛋糕600元買不到？」

原PO回想起前年另一個同事的孩子滿月，包600元仍有拿到油飯，他吃驚地說「我以為包彌月是一個祝福、心意，沒想到還有公定價？」他說不在意有無拿到彌月蛋糕，但生小孩的女同事整天沒給他好臉色，讓他非常不開心。

網友以現在彌月蛋糕行情分析，最基本的蜂蜜蛋糕價格大約落在300元上下，「原物料可能有上漲一些，但不會超過600元」、「600元要回來，包心意還在看她臉色，叫她去吃屎」、「蛋糕有這麼貴嗎？是鑲金的蛋糕嗎？紅包只是一個心意和祝福，又不是收紅包在賺錢」、「不管包紅包還是送尿布或送濕紙巾，都是一個心意」。