剛拿下中職生涯首座投手單月MVP的統一獅洋投勝騎士確定將轉戰韓職發展，領隊蘇泰安表示，目前球隊持續尋找新洋投中，目前大概有3位在評估中，有消息就會立刻公布，希望能盡量趕在下半季開打前把合約談定。

勝騎士6月單月繳出5戰全勝的優異表現，近期更是7連勝的狀態，好表現也讓他被韓職起亞虎隊注意到，預計在這2天離台前往韓國。

勝騎士今年披上獅袍，合約中本就有逃脫條款，起亞虎也與獅隊洽談加盟可能性，確定以買斷合約模式加盟，蘇泰安說：「合約不是太大重點，重點是他的精神，不會因為已經有韓職注意到後就隨便投，季冠軍封王戰那場比賽他還是用具體行動幫助球隊。」

蘇泰安表示，球團一直有在為尋找新外援做準備，目前大概有3人在評估中。剛剛賽前集合時也送上季冠軍T恤全隊簽名衣，祝福他到韓職發展一切順利。

「剛剛集合時我也有跟球員講，他（勝騎士）這樣的精神、意志力可以學習。」蘇泰安轉述勝騎士的話，「他說獅隊真的就像是個大家庭，隊友對他跟他的家人都很好，很捨不得離開。我們也是有挽留，但他決心想去就祝福。」