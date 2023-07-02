「大林好」與南華大學傳播系學生共同設計實境解謎遊戲《大莆林找Darling》，導覽員穿上旗袍帶領遊客尋找早年大林風華。（周仕昌提供∕呂妍庭嘉義傳真）

運用手機line通訊軟體功能，掃描《大莆林找Darling》QRcode加入好友，就能開始遊戲。（周仕昌提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在身著旗袍正妹導覽下，一行人走訪10多個商家、地點，搭配科技輔助，了解早期大林的繁華故事。（周仕昌提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在身著旗袍正妹導覽下，一行人走訪10多個商家、地點，搭配科技輔助，了解早期大林的繁華故事。（周仕昌提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一行人走訪10多個商家、地點，搭配科技輔助，了解早期大林的繁華故事。（周仕昌提供∕呂妍庭嘉義傳真）

實境解謎遊戲《大莆林找Darling》體驗有濃濃時代感。（周仕昌提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為讓更多人了解嘉義縣大林鎮早年的「三多」文化與當地特色景點，在地青年團隊「大林好」與南華大學傳播系學生共同設計實境解謎遊戲《大莆林找Darling》，吸引超過50位民眾參與，在身著旗袍正妹導覽下，一行人走訪10多個商家、地點，搭配科技輔助，了解早期大林的繁華故事。

大林好行銷經理周仕昌表示，早期流大傳林有三多，「阿兵哥多、酒家多、美女多」，大林鎮因設有糖廠，又位於交通要道，往來人口絡繹不絕，加上中坑營區及崎頂營區位在大林，娛樂產業蓬勃發展，一條街上就有4家戲院，也帶動著特殊情色產業的崛起。

「三多」文化特色雖已沒落，在地文史工作者江明赫每月帶領免費小旅行超過13年，為讓小旅行更生活化，甚至透過遊戲參與式體驗，讓更多年輕人對大林加深了解，大林好團隊及南華傳播系學生設計發想，讓玩家身歷其境認識早期大林的風光。

周仕昌說 運用手機line通訊軟體功能，掃描《大莆林找Darling》QRcode加入好友，就能開始遊戲，遊戲則帶入地方早期獨有的「軍事、茶室、旅社、戲院及中藥」等相關文化，超過10個商家、點位的串連，讓遊客穿梭在大街小巷，並透過遊戲提示，以線上闖關方式找出早期風光的痕跡。

南華傳播系學生吳羽涵、鄭瑋慈說，選修社區參與行動企畫課程認識大林後，發現大林在地其實有很多有故事性、可發展的地方，所以聯繫在地經營組織大林好及文史工作者江明赫提供素材，一同設計這項活動。

周仕昌分享，不管是透過小旅行或是實境解謎遊戲，只要能夠讓大林人更加認識在地、遊客記住大林，不管每次活動有幾個人，對地方推動都有非常大的幫助，也期待未來有更多人因為地方故事，走入大林，回來大林。