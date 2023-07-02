劇中夏靖庭（左）與童星阮柏皓演繹祖孫情。（北影提供）

夏靖庭、阮柏皓、黃冠智、何思靜，江宜蓉、林澤凱、林奕嵐2日出席《百味小廚神第1季：中元大餐》台北電影節首映，今年13歲的阮柏皓，在劇中飾演藍正龍的兒子，他分享自己跟藍正龍的互動就像是朋友，笑說：「他對我很好，我們兩個人都很喜歡打籃球，會一起討論，他還會教我演戲的技巧。」

除了跟藍正龍，阮柏皓跟飾演他爺爺的夏靖庭也有許多對手戲，特別的是，夏靖庭這回為戲學做菜，最得意的料理是地瓜球，他說自己有去學校學做地瓜球，關鍵是要注重細節、抓準時機去壓膨地瓜球，不然就會變成地瓜餅，他的小孩跟太太都吃過，獲得不錯的評價，自己也幫自己打100分。

影集還找來ENERGY成員TORO演出土地公，他在劇中要拄枴杖，拍攝時常常會跌倒，林奕嵐爆料有場戲TORO的枴杖被廟的門卡住，不小心真的跌一跤，然後整個人消失在鏡頭裡，意外開啟「瞬間移動」能力，這鏡頭最終還被剪進劇情裡面，TORO則笑稱是感謝拐杖幫忙擋災。阮柏皓還爆料TORO另一個糗事，就是TORO一直背錯台詞瘋狂NG，現場TORO台詞是「你阿公死掉的時候是不是有撞到頭」，但他都講成「你阿公是不是撞到頭死掉」。

劇組另一位演員黃冠智也為戲學做菜，買了一堆紅蘿蔔回家練雕花，沒想到遇上疫情爆發，劇組停拍兩個月，加上室友挑食，他只好一個人每天都吃紅蘿蔔，現在最拿手的料理是醬燒系列。因為疫情改變最大的是阮柏皓，他說影集第一次開拍，自己身高才130幾公分、第二次重啟已長到140幾公分，現在他已經150公分高。