台北市議會民眾黨團6月15日舉行「蔣市府請別柯維拉」記者會，遭副市長李四川下令，官員不得出席記者會，雙方因此槓上。李四川日前相約民眾黨議員吃飯，沒想到2日再發文表示，說實話得罪人，說謊話太狡猾，人生只有一個規律「自作自受」。民眾黨議員回覆，本來無一事，不知為何李有感而發，但仍希望市政開花結果。

民眾黨團6月15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府請別柯維拉」記者會，但記者會前卻臨時被通知，李四川下令官員不得出席。李四川6月21日於議會大會中說明，希望民眾黨團「不要為難局處同仁」。解釋完後隨即離開備詢台，民眾黨議員痛批，李傲慢、藐視議會。

李四川6月22日透過臉書指出，請台北市民評評理，如果不是為了要將前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，何必受這樣的鳥氣。雙方隔空駁火，沒想到李四川又於6月26日發文表示，中午已約民眾黨議員張志豪議員、陳宥丞，晚上則與議員林珍羽同時參加好友聚會，雙方也都充份理解彼此立場，日後與市政有關記者會，市府會派員出席。

就當以爲事情就告此一段落，李四川今早再發文說，這幾天見到好友，每個人都要他不要生氣，可能是動作太大了。「有人說我傲慢，其實是他們不瞭解議事規則，當天我是應議長之邀到大會說明此事之原由，不是去被質詢。」

他說，很多人事，不是不懂，而是無奈，說實話得罪人，說謊話太狡猾。看不透的偽裝，猜不透的人心，但相信人生只有一個規律「自作自受」。古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者。感謝大家的關心，還是繼續為市政打拚。

接著李四川話鋒一轉分享，菜瓜又長上菜棚，期待它的開花結果。

陳宥丞回應，議會殿堂議長戴錫欽已經做出明確裁示，市府也回覆正式的檢討報告，承諾會出席市政相關記者會。所以本來無一事，應該無處再惹塵埃，不知為何李四川有感而發，但站在府會關係和諧立場，希望如同李四川文中的菜瓜，市政盡快上棚、開花結果。