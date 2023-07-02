縣府考核各農會營運績效前3名為，竹北市農會總幹事馮濬傑（左至右）、新埔鎮農會總幹事曾庭熙及寶山鄉農會總幹事陳信良。（羅浚濱攝）

縣府依農會考核辦法評鑑各農會營運績效， 竹北市、新埔鎮及寶山鄉農會居前3名，經營的新農民市場積極協助農民銷售在地農產品，「把菜賣出去」減少中間剝削，並陸續開發具有特色的農特商品，也希望民眾支持農民，購買地產地銷的農特產品。

縣府前農業處長范國銓以地產地銷的理念，在2007年輔導竹北市農會利用倉庫空間成立新農民市場，協助竹北農民取得產銷履歷證明，銷售在地優質米和蔬菜，業務蒸蒸日上，農會拓展空間整修成日式風格的賣場，這幾年每年營業額都達1億餘元。

竹北市農會總幹事馮濬傑說，竹北市已都會化，農產品相對比其他鄉鎮市少，農會利用人口密度高的優勢，秉持做好檢驗，替消費者把關的信念，行銷在地農產品，也協助各農會推廣，取得民眾對農會銷售產品的信任感。

同時，竹北市農會也將在地特產的黑豆，推廣進入國中、國小，讓學生能吃到新鮮且優質的農產品，並研發黑豆拌麵等特色農產品，透過團購、網路行銷也獲得消費者肯定。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙表示，新埔鎮有水梨、柑橘及柿餅等農產品，2008年成立新農民市場後定期舉辦行銷活動，增加農民收益，這幾年也針對輔導青農轉型及休閒農業區計畫，推出深度旅遊或農村體驗等活動，透過協助和整合也展現成效。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山在2015年成立農民直銷站，協助農民銷售柑橘、綠竹荀、橄欖、蜜柚、楊桃及茶花等農產品，將特產橄欖、柑橘、黑糖開發多款加工商品，顧好農民「把菜賣出去」，農務就好推廣。

農業處長范萬釗指出，竹北市農會積極推廣稻米轉作黑豆，通過產銷履歷驗證，種植面積已有57.3公頃，並供應16所國小學生飲用黑豆漿，去年農糧署辦理國產農產品調節銷售量獲全國各農會分組第1名，寶山鄉農會也獲第5名佳績，新埔鎮農會去年則獲得農金獎營運卓越獎優等。