2023台灣人夏令會近期陸續展開，民進黨立委趙天麟受邀參與美西、美東及美南巡迴講座，他1日以「和平保台的軍事與經濟戰略解析」為題發表演講，會上提出「拒止共軍四不戰略」，意即台灣自我防衛能力要足以讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣」，但台灣已是亞洲維護民主第一道防線，整備軍事防線、結合民主同盟，將會使中共忌憚出手。

台灣人夏令會為在美台灣人的重要年度盛會，全美台灣同鄉會美西理事長吳玟瑞致詞提及，疫情後美西夏令會首次恢復舉辦就在鳳凰城，格外具有意義；信仰帶給她很大力量，希望把這份力量回饋給台灣及美國的鄉親。僑委會委員長徐佳青以錄影方式表達祝賀，接著僑委會副委員長阮昭雄上台致詞，共同歡迎大家多回台灣看看。

前行政院副院長沈榮津在演講中表示，疫情期間，藉由台灣的協調，全球半導體供應得到緩解，台積電受到世界重視也得到各國法令支持，科技業、AI產業共拿下1兆3千億台幣的訂單；他強調，台積電赴美是以實力布局全球，密切支援客戶、強化研發合作，台灣半導體生態系難以複製，也是無可取代。未來的企業，必須導入「零碳轉型」，這也是國際趨勢，政府將持續關注並給予協助。

趙天麟演講指出，台積電布局全球，讓台灣從過去的世界工廠，升級為「全球都是台灣的工廠」，其重要性不言而喻，只要台灣有事，就是全球有事，台海有難，萬邦來救。台灣已經成為印太守護民主的第一道防線，國際理念相近的國家，將與台灣共組乾淨、穩定的供應鏈。

趙天麟表示，台灣是海島型國家，近幾年在蔡英文總統領導下，持續以能源、國防、經濟自主為目標，台積電立足台灣、全球布局，讓台灣半導體產業在全世界更顯舉足輕重。他舉例，高雄市長陳其邁拜訪日本熊本市，雙方互為姊妹市，且台積電在高雄、日本皆有設廠，都屬於高科技產業城市，未來將是新的城市戰略夥伴關係，深化科技、人才的交流與合作。

趙天麟提到，他長年深耕國防外交委員會，並多次擔任召委，致力推動台灣海空戰力與國防自主，以過去的觀察與經驗，提出「對抗共軍四不戰略」，包括出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣，透過四大方針向世界展現最好的防衛決心。

趙指出，以美國等國家為首的「印太區域拒止戰略」正在成形，包含日本、韓國、東南亞等國家，台灣必須做好軍事整備，以自製、外採中、長程巡弋飛彈使共軍出不了港；強化空軍戰力及海岸防線，讓共軍渡不了海，是面對威脅重要的兩階段防線；另透過地表最強的M1A2T戰車、火山車載佈雷系統及刺針飛彈等反登陸作戰戰力，使共軍上不了岸，最後包括後備戰力提升、兵役訓練完備，讓共軍佔領不了台灣。

他說，蔡英文總統執政強化軍備，民進黨佔多數的立法院全力支持，相信日益自主的國防，加上與美國等民主自由國家深入合作，台灣必將成為最強韌的國家。