高市環保局檢測內浮頂槽上方濃度。（高市環保局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市環保局今年導入科技大數據分析，針對石化業稽查，深度查核28家業者，抓到17家違規排放，要求業者限期改善，共開罰415.5萬罰鍰，而透過全面查核，也降低揮發性有機物汙染排放，截至今年上半年，平均濃度降至0.097ppm，為歷年最低。

環保局指出，揮發性有機物（VOCs）為臭氧及PM2.5前驅汙染物，今年度透過廠區物聯網大數據收集系統，驚分析石化業製程及防制設備參數、原物料使用及產品產出數據，交叉比對操作許可證、廢氣燃燒塔、廢水收集系統、空汙費申報等相關資料，確認工廠端操作及申報均符合法規要求。

環保局也於廠方製程歲修期間，不定期安排人力至廠查核，要求製程歲修期間以密閉集氣系統收集廢氣並導入防制設備處理，杜絕逸散。今年深度查核28家石化業者，共計17家有違規情形，均要求限期改善，並裁罰共計415.5萬元罰鍰。

此外，環保署已預告修正「揮發性有機物空氣汙染管制及排放標準」，將加嚴揮發性有機物相關管制標準。於修法前，高雄市已提前針對有害及高臭氧生成潛勢之揮發性有機物裝載設施、儲槽、槽車等設施加強查核，如發現洩漏立刻要求業者改善，另輔導業者提前改用低洩漏型設備元件或接頭，以減少洩漏逸散。

環保局長張瑞琿指出，VOCs是臭氧的前驅物，更可產生衍生性PM2.5，如未發生洩漏，也會產生異味問題，高雄為石化重鎮，更需強化VOCs管制。因此早在2012年即推出設備元件加嚴標準，將洩漏管制值由中央法規之1萬ppm降至2000ppm，有效降低設備元件洩漏率至0.65％。

環保局在石化工業區架設Ai影像辨識系統，杜絕異常排放，也提醒業者，「氣候變遷因應法」已在今年2月公布，預計明年徵收碳費，「高雄市淨零城市發展自治條例」也緊接著在6月經議會三讀通過，鼓勵產業透過製程改善、能源轉換、提升能源效率等方式，自願性減碳。