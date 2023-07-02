新北市一名父親疑因不滿就讀國小的女兒考第5名，生氣的拿藤條抽打孩子的腿部，在臉書貼文寫下「這學期考第五名的下場喔！」還將影片PO上網，引發網友暴動肉搜，該名父親隨即關閉臉書。對此，新北市教育局表示，校方知悉後立即通報，並啟動輔導關懷程序，將持續與家長溝通正向管教方式。

教育局表示，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協處，請該生家長先行撤除臉書貼文；並立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶該生到學校保健室做傷口的初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生的身心狀況，並評估以家訪、小團輔之方式協助該生心理狀況復原，並持續與該生家長溝通正向管教方式。

教育局強調，會持續督導各級學校辦理家庭暴力預防知能的宣導；於家庭暴力事件發生後除通報外，請各校即時啟動三級輔導機制介入，並與社會局等跨單位保持密切合作，以維護兒少的身心福祉與權益。

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