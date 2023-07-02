國民黨台北市黨部2日舉辦「鳳鳴朝陽 萬眾一心」總統候選人大誓師，凝聚北市立委參選人，並齊心力挺黨徵召候選人侯友宜，黨主席朱立倫在台上致詞時也首度坦言碰到一些內部整合問題，他也要反省，「一個球賽剛開始，第一局的確打得不好，要重新檢討。」朱也舉去年台北市長選舉，台北市長蔣萬安民調也曾第三名，但最後打了光明勝仗，因此希望黨內同志團結再拚勝選。

台北市黨部總統候選人大誓師，北市黨提名的7位立委參選人皆到現場，而朱立倫、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌也出席展現團結，侯友宜也將在下午3時許抵達併大進場。

朱立倫上台致詞時表示，去年台北隊團結努力，不但贏得勝利還是非常漂亮的選戰，結果高興不到一分鐘，黃呂就跟我說怎麼辦，中山、北松山立委補選怎麼辦，那時候又碰到一個碰車的王鴻薇，黨動員所有的人想盡所有辦法勸進，最後也打了漂亮選戰。

至於去年縣市首長選舉，大家對選戰也非常多焦慮，去年這個時候北市主委黃呂錦茹沒吃沒睡，「如果大家記憶還深刻，蔣萬安民調曾經是第三名。」不過大家靠著團結，選前之夜站在雨中下定決心，就是這樣催出每張選票，才能夠高票當選。

朱接著談起明年1月13日的投票，是中華民國最關鍵一戰，是面對戰爭或和平的一戰，國民黨一定要贏，一定要下架民進黨，絕對不能讓台獨走向滅亡。這次國民黨徵召侯友宜，過程百分之百公平、公正，國民黨祕書長黃健庭很清楚，不論徵召的時間或方式都經得起考驗。

朱說，選舉過程當中，或許會有不同意見聲音，但團隊一定要齊腳步，大家同心協力，侯友宜這個月遇到了一些困難，光一個烏龍餵藥事件，就被民進黨造謠打了一個月。

朱接著首度坦承，「我也知道我們碰到一些內部整合問題，也要反省，一個球賽在剛開始第一局的確打得不好，要重新檢討。」朱說，現在把一些優秀戰將極地團結在一起，台北隊準備好了，去年我們選區都是贏的，所以事在人為，我只要秉持這樣的決心，八個選區都是最強選區，怎麼樣把選票集中催出來，要靠大家努力。