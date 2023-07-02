台南市政府環保局周六、日結合仁德、東區、永康等全市7個傳出病例的區公所辦理防疫清潔日孳清活動。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱疫情持續升溫，累計至昨天已達130例確診。市府環保局6月間查獲82件陽性孳生源孑孓案件，全都依法告發，還利用周六、日結合仁德、東區、永康等全市7個傳出病例的區公所辦理防疫清潔日孳清活動，2天共動員402人次，清除1033個積水容器，調查清除317個髒亂孳生源及廢棄物1758公斤。

環保局長許仁澤表示，防治登革熱工作，環境整理及整頓的重要性勝於化學清消。平時無本土登革熱時，區公所都會在每個月第2周辦理環境清潔日；當本土登革熱發生時，公所每周都會結合各里辦理防疫清潔日，加強環境清潔及孳生源清除，並由環保局進行複查。

許仁澤還說，該局於防疫期間加強動員清潔隊及稽查人員，展開全市清除孳生源及積水容器的工作。其中，6月間查獲82件陽性孳生源孑孓案，幾乎都分布在工地、居家空地、菜園等場域，全都依《廢棄物清理法》裁處3000至6000元罰鍰；環保局還將加強巡查，請民眾務必落實環境清潔，以免受罰。

許仁澤認為，防治登革熱應落實「巡、倒、清、刷」的好習慣；尤其近日常有午後雷陣雨，必須經常檢查居家儲水容器、盆栽底盤、水缸、花器或地下室積水；空地菜園未加蓋水桶及桶蓋、帆布常忽略致積水孳生孑孓；工地也請巡視截水溝、工具桶、電梯井，並掃除地板積水。