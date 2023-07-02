國民黨台北市立委參選人、前市議員羅智強，昨（1）日在政論節目上，分享了前高雄市長韓國瑜私底下的3個暖舉，認為所有總統參選人都應學學，同為國民黨籍的桃園市議員黃敬平今也提到，他在立委黨內初選期間的對手，曾尋求韓的支持，但都被以「與黃敬平有革命情感」為由婉拒，讓黃直呼，「這就是情義相挺」。

羅智強昨分享，韓國瑜的3個暖舉，分別為他去年退出桃園市長選舉後，韓是第一個去拜訪他的人，還請他與團隊吃飯；他在今年立委初選期間拜會韓時，韓要他先一起合照，還要他上傳臉書，表達力挺之意；以及前陣子他提出「政黨輪替大聯盟」引來黨內圍剿後，韓仍留言替他打氣。

黃敬平今在中天政論節目《週末大爆卦》表示，他今年5月參與桃園市立委初選時，雖然沒有尋求韓國瑜的幫忙，但韓依然有透過昔日幕僚聯絡他、替他打氣。該幕僚並透露，黃敬平的黨內對手有透過許多方式，尋求韓國瑜的幫助，但都被韓以「和黃敬平彼此間有革命情感」為由婉拒，黃直呼，真的很暖心，這就是情義相挺。

黃敬平接著說，儘管韓國瑜最終沒有幫助任何人，但「不幫就是一種幫忙」，他並且指出，自己的選區平鎮、龍潭是藍營票倉，一旦韓決定去幫忙他的黨內競爭對手，就會形成很大的壓力，但最後，韓扛下了所有壓力、婉拒一切邀請，「我真的很感謝他」。