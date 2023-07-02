台中一對夫妻先前至一處檳榔攤附設的KTV喝酒唱歌，未料人妻卻與檳榔攤老闆18歲兒子看對眼，私下互傳親密對話，還懷孕流產，丈夫意外發現妻子的墮胎同意書才驚覺被戴了頂綠帽，憤而控告檳榔攤老闆兒子侵害配偶權。台中地院求審結，判檳榔攤老闆及兒子須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2020年9月間與妻子結婚，婚後感情融洽，2021年間他與妻子一起至台中一處檳榔攤附設的KTV唱歌喝酒，結識檳榔攤老闆娘的18歲兒子阿科（化名），阿科甚至與妻子看對眼，2人發生親密性行為，妻子為此懷孕墮胎，他直到看妻子簽下的墮胎同意書才得知此事。

人夫控訴，阿科明知他妻子已婚，仍與女方發生性行為，已經破壞他的婚姻幸福，讓他身心嚴重受創，因阿科犯案時未滿20歲，依修正實施前的民法規定屬於未成年人，故阿科的母親須負起連帶賠償責任，依法向2人求償精神撫慰金80萬元。

對此，阿科稱，他確實有在家與人妻發生性行為，但當時他已滿18歲，相關行為自行負責，與母親無關；阿科的母親則未與言詞辯論日到庭說明，也未提出書狀聲明。

台中地院審理時，法官勘驗阿科的證詞及人夫提交的對話紀錄，認定阿科與人妻確實交往，已經超越普通男女交往分際界線，侵害配偶權情節重大，而依民法修正實行時間為2023年1月1日，依法規定阿科犯案時仍屬未成年，法定代理人須負起連帶責任，故判阿科及阿科的母親須連帶賠償人夫30萬元。可上訴。

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