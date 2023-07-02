2023最佳大學排行榜 龍華科大再度入榜綜合型大學Top 30。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

今年初《遠見》觀光休閒類學科領域畢業生企業評價TOP 5中，龍華是唯一入榜的私立科大。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

《遠見》「2023最佳大學排行榜」最新結果公布，龍華科技大學在「年度最佳綜合大學」評比中，再度入榜Top 30，為私立科大前3名；該校今年初更雙獲《遠見》、《Cheers》「2023企業最愛大學生」排行榜全國私立科大第一名榮耀，超越眾多擁有豐富資源的國立大學及傳統私立名校。

校長葛自祥表示，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，提升學子跨領域創新研發能量，以打造職場競爭力。學校近年持續投資各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，深化產學研發成果以協助產業升級，更期望透過產學研通力合作，共同培育人才。

近一年來，龍華科大連續獲得教育部3項億元計畫，包括補助1億元建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」、112年高教深耕計畫榮獲1億4795萬餘元，以及112年整體獎補助經費1億909萬餘元，學校校務基金規模更居全國科大前三名，校務發展穩健，更顯見教育主管機關對學校辦學的高度肯定。

葛自祥指出，龍華科大秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。面臨國內少子化及統測報考人數下降趨勢，什麼科系都有的綜合大學，容易失去特色及競爭力。龍華科大妥善運用高教深耕計畫經費、整體發展獎勵補助經費及自有資金，持續投入優化師資設備及校園環境，人才培育則聚焦於建置多元智慧實作場域平台，強化跨域技術整合，發展優勢特色與產學緊密鏈結。

工程學院除擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，並建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，以及經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。

管理學院則建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人設學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」。此外，學校並陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體 (影視製作與行銷)」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨域專長及創新能力。

葛自祥指出，龍華科大堅持特色辦學，在101年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多。也因此畢業生普獲企業青睞。該校許多學生在實習時，薪資即高於勞動部公布大學畢業生月薪，畢業後獲企業留用且認列實習年資，待遇更是水漲船高，百萬年薪不是夢。

葛自祥強調，龍華科大創校已逾半世紀，將持續追求卓越，堅守務實致用，深耕智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識技能，培養成為未來社會最夯人才，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。