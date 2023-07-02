女網友日前在粉絲專頁「靠背影視2.0」匿名指控W姓男星慣性劈腿，直指演藝圈都是他的後宮，不少網友猜測是男星吳慷仁，他數度大動作發文澄清，還罕見動怒說，有必要時會採取法律行動，不過吳慷仁今（2日）則留言提到，他被朋友提醒，如果爆料者指的其實是別人，那一切就是誤會，他也呼籲該網友勇敢提出W事證，讓這位公眾人物受到社會檢視。

吳慷仁日前被粉絲專頁「靠背影視2.0」匿名影射慣性劈腿，直指演藝圈都是他的後宮，吳慷仁三度發文駁斥，昨還罕見動怒說：「心裡多多少少還是很不舒服」，表示全不理解為何要有針對性的文字，表示必要時會採取法律途徑，「因為努力當一個演員那麼久，沒什麼特別，就好好認份的當個演員而已」，吳慷仁也強調：「真心覺得『善良不該是被欺負的理由』，沒做過的事還是要替自己反駁，請法律背書」。

不過吳慷仁今早則留言提到，他被朋友提醒，「如果人家說的是別人呢？那誤會就大了，想了想也是。」吳慷仁呼籲女網友勇敢站出來，提出對W的事證，「謝謝你願意發聲，讓你口中的公眾人物受到社會檢視，願你的心，得以平復。」

吳慷仁臉書全文。（圖／吳慷仁Kang Ren Wu臉書）

其實，吳慷仁遭影射亂搞後，他先回應網友「不擔心」、「感覺像是被metoo」，暗諷網友寫的是「發夢文」，接著發千字文反擊，列出爆料文爭議，包含「沒有證據，只有感受」、「爆料文提不出2人相處證據」、「話術老派」，並針對愛約炮、和影響劇組選角一一反擊，強調「雖然我沒有很高尚，但算有潔身自愛。」昨則第三度動怒發文，表示心理還是很不舒服，並強調必要時會採取法律途徑。

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